മികച്ച വഴിയും വാഹനങ്ങളും; പൊതു ഗതാഗതത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായത് 19% പേർ

ദുബായ്∙ മികച്ച റോഡും പൊതു വാഹനങ്ങളും വഴി ദുബായിലെ 19% ജനങ്ങളെ പൊതുഗതാഗതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മാത്തർ അൽ തായർ.

ബാഴ്സിലോനയിൽ ഇന്റർനാഷനൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സമ്മേളനത്തിൽ സുസ്ഥിര ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ ദുബായുടെ നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ജനസംഖ്യയിൽ 25% പൊതുഗതാഗതം ആശ്രയിക്കും. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷത്തിനിടെ 14600 കോടി ദിർഹം രൂപയുടെ വികസനം വഴിയാണ് പൊതുഗതാഗതം ആകർഷകമാക്കിയത്.

2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ടാക്സികൾ പൂർണമായും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാകും. പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ ഇല്ലാതാകും. 2030ൽ ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾ ടാക്സി ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാകും. ഡ്രൈവറില്ലാ മെട്രോ സർവീസ് തുടങ്ങി മാറ്റങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിച്ച് ദുബായ് എയർ ടാക്സിയിലൂടെ 2026ൽ പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

