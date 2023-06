മക്ക∙ ഹജ് തീർഥാടകർക്കായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് (ഇ-പേയ്‌മെന്റ്) സൗദി അറേബ്യയിലെ സംവിധാനങ്ങളുമായി ഉടൻ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് അൽ റബീഅ അറിയിച്ചു.

ഇതു തീർഥാടകർക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് സൗദി നാഷനൽ ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

English Summary: hajj Pilgrims e-payment to be linked to Saudi systems soon.