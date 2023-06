തുടർച്ചയായി അപ്പോയ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടും ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കാൻ എച്ച്എംസി

ദോഹ∙ ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷന്റെ (എച്ച്എംസി) കീഴിലെ ആശുപത്രികളിൽ തുടർച്ചയായി 2 അപ്പോയ്മെന്റെടുത്തിട്ടും ഹാജരാകാത്ത രോഗികളുടെ അപ്പോയ്ൻമെന്റുകൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനം. മറ്റു രോഗികളുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും രോഗികളുടെ കാത്തിരിപ്പുസമയം കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സായാഹ്ന ക്ലിനിക്കുകളിലാണ് തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക. പകൽ ക്ലിനിക്കുകളിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഹമദ് ഹെൽത്ത് കെയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ നാസർ അൽ നെയ്മി വ്യക്തമാക്കി.

അപ്പോയ്മെന്റുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ റഫറൽ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും അനുമതി ലഭിക്കൂ. മെഡിക്കൽ അപ്പോയ്ൻമെന്റ് എടുത്തവരിൽ 40 ശതമാനം പേരും യഥാസമയം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്താത്തവരാണെന്നും അൽ നെയ്മി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

19 പുതിയ ബെറിയാട്രിക് സായാഹ്‌ന ക്ലിനിക്കുകൾ 11 മുതൽ

ദോഹ∙ ഹമദ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ബെറിയാട്രിക് സർജറി വകുപ്പിന്റെ 19 പുതിയ സായാഹ്‌ന ക്ലിനിക്കുകൾ ഈ മാസം 11 മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ചികിത്സാ വകുപ്പാണ് ബെറിയാട്രിക്. 6 ക്ലിനിക്കുകൾ ബറിയാട്രിക് മെഡിസിനുകൾക്കും 13 എണ്ണം സർജറിക്കുമുള്ളതാണ്. ഞായർ മുതൽ ബുധൻ വരെ വൈകിട്ട് 5 മുതൽ രാത്രി 9 വരെയാണ് ക്ലിനിക്കുകളുടെ സേവനം. ബെറിയാട്രിക് സേവനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സായാഹ്ന ക്ലിനിക്കുകൾ തുറക്കുന്നത്.

രോഗികൾക്ക് വേഗം പരിചരണം ലഭ്യമാക്കാനും കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷന്റെ (എച്ച്എംസി) പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാണിത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് എച്ച്എംസി ആംബുലേറ്ററി കെയർ സെന്റർ, ബോൺ ആൻഡ് ജോയിന്റ് സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സായാഹ്ന ക്ലിനിക്കുകൾ തുറന്നത്. എച്ച്എംസി ആശുപത്രികളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അനുമതി തേടാൻ കസ്റ്റമർ സർവീസിന്റെ 16060 നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. അപ്പോയ്ൻമെന്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനും മാറ്റാനും റദ്ദാക്കാനും ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം.

