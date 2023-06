ദോഹ∙ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ കാർബൺ പ്രസാരണ നിരക്ക് 2050നകം പൂജ്യത്തിലെത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം സാധ്യമാകില്ലെന്ന് ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് സിഇഒ അക്ബർ അൽ ബേക്കർ. 'നെറ്റ് സീറോ' ലക്ഷ്യം നേടുമെന്നു പറയുന്നത് എയർലൈനുകളുടെ പിആർ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണെന്നും അൽ ബേക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വ്യോമ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സുസ്ഥിര വ്യോമയാന ഇന്ധനത്തിന് (എസ്എഎഫ്) വേണ്ട അസംസ്‌കൃത സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കാർബൺ പ്രസാരണം പൂജ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള 2030ലെ ലക്ഷ്യം പോലും എത്താൻ കഴിയില്ല.

ഇന്റർനാഷനൽ എയർ ട്രാൻസ്‌പോർട് അസോസിയേഷന്റെ (അയാട്ട) വാർഷിക യോഗത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സിഎൻഎന്നിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അയാട്ട ചെയർമാൻ കൂടിയായ അൽ ബേക്കർ ഇത് വ്യക്തമാക്കിയത്. എസ്എഎഫിന്റെ നിലവിലെ ഉൽപാദനത്തോത് വിലയിരുത്തിയാൽ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ലക്ഷ്യം നേടാനാകില്ലെന്നും അൽ ബേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Aviation industry will not achieve 2050 net zero target says Qatar Airways CEO