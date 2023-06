ഹജ്: യുഎഇ തീർഥാടകർ 23ന് പുറപ്പെടും

അബുദാബി∙ യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള ഹജ് തീർഥാടകരുടെ ആദ്യ സംഘം ഈ മാസം 23ന് പുറപ്പെടും. യുഎഇയിൽനിന്ന് 600 പേരും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന യുഎഇ പൗരന്മാരി‍ൽ 400 പേരും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 1000 പേരുടെ ഹജിനുള്ള ചെലവ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാൻ ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ വഹിക്കും. മുൻപ് ഹജ് നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രായമായവർക്കാണ് മുൻഗണന. ഇവർക്ക് ആൺമക്കളെയോ ഭാര്യയെയോ ഒപ്പം കൂട്ടാം.

English Summary: Emirati pilgrims to leave for Hajj by June 23.