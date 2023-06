മക്ക റൂട്ട് പദ്ധതിയിൽ ചേരാതെ ഇന്ത്യ; തീർഥാടകർക്ക് കാത്തിരിപ്പ്

മക്ക∙ ഹജ് തീർഥാടകർക്ക് സൗദിയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ മാതൃരാജ്യത്തുതന്നെ പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന മക്ക റൂട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ ഇനിയും ചേരാതെ ഇന്ത്യ. ഇതുമൂലം തീർഥാടകർക്ക് സൗദിയിലെ ഇമിഗ്രേഷനിൽ മണിക്കൂറോളം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടിവരുന്നു.

പ്രായമുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നാൽ ഇമിഗ്രേഷനും ലഗേജിനുമുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഒഴിവാക്കി ഇ–ഗേറ്റിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങാം.

2018ൽ പരീക്ഷണാർഥം മലേഷ്യ, ഇന്തൊനീഷ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കി വിജയിച്ചതോടെ 2019ൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 5 രാജ്യങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിക്കാൻ സൗദി ഹജ് മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർഥാടകരെ അയയ്ക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യയെ പരിഗണിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാൽ ബയോമെട്രിക് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സാവകാശം വേണ്ടതിനാൽ 2020 മുതൽ നടപ്പാക്കുമെന്നായിരുന്നു സൗദിയിലെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഡോ. ഔസാഫ് സഈദ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. 4 വർഷമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്ക് ഈ സേവനം അപ്രാപ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണ് ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ആലമിന്റെ നിർദേശം.

മക്ക റൂട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റിവ്

തീർഥാടകരെ സൗദിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ, കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് അടക്കം ആരോഗ്യ നിബന്ധനകൾ പൂർണമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കൽ, ലഗേജ് എൻകോഡിങ്, തരംതിരിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം സ്വദേശങ്ങളിലെ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മക്ക റൂട്ട്. മക്കയിലും മദീനയിലും തീർഥാടകരുടെ താമസ കെട്ടിടവും മുറിയുമെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റിക്കർ ലഗേജിൽ പതിക്കും. വിമാനമിറങ്ങിയ ഉടൻ ഇ–ഗേറ്റിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങാം. പ്രത്യേക ബസിൽ തീർഥാടകർ താമസ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിനു മുൻപ് മുറിയിൽ ലഗേജ് എത്തിക്കും.

ഇന്ത്യയിൽ ഒരുക്കേണ്ടത്

ഹജ് എംബാർക്കേഷൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തീർഥാടകർക്കായി പ്രത്യേക കൗണ്ടറും ബയോമെട്രിക് സംവിധാനവും ഉണ്ടാകണം. ഇന്ത്യയിലെ സൗദി എംബസിയുടെയും കോൺസുലേറ്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സൗദി ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. സൗദി അധികൃതർ ഓരോ വർഷം നേരിട്ടെത്തി സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം വർഷത്തിൽ കരാർ പുതുക്കും.

പദ്ധതിയിൽ 7 രാജ്യങ്ങൾ

തുർക്കി, ഐവറി കോസ്റ്റ്, പാക്കിസ്ഥാൻ, ഇന്തൊനീഷ്യ, മലേഷ്യ, മൊറോക്കോ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ഇതുവരെ 3 ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകർക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു.

