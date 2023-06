ഉമ്മുൽഖുവൈൻ വ്യവസായ മേഖലയിൽ അഗ്നിബാധ; ഫാക്ടറി കത്തിനശിച്ചു

ഉമ്മുൽഖുവൈൻ ∙ ഉമ്മുൽഖുവൈൻ വ്യവസായ മേഖലയിൽ അഗ്നിബാധ. ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടറി കത്തിനശിച്ചു. ആളപായമില്ല. നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കിവരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു തീ പിടിത്തം. ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗം തീ അണച്ചുവരുന്നു. തീ പിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു.

English Summary: Fire breaks out at textile factory in Umm Al Quwain