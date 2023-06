ഹജ്: വനിതാ സംഘത്തിന് സ്വീകരണം

ജിദ്ദ∙ കോഴിക്കോട്ടു നിന്നെത്തിയ ആദ്യ വനിതാ ഹജ് വിമാനത്തിലെ (ഐഎക്‌സ് 3025) തീർഥാടകർക്ക് ജിദ്ദ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം. ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ആലം, ഹജ് കോൺസൽ അബ്ദുൽജലീൽ, മലയാളി വൊളന്റിയർമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോസാപ്പൂക്കൾ നൽകി സ്വീകരിച്ചു.

പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ വിമാന ജീവനക്കാരെല്ലാം വനിതകളായിരുന്നു. ആൺതുണയില്ലാതെ (മഹ്റം) തനിച്ച് ഹജ് നിർവഹിക്കുന്ന 2733 തീർഥാടകർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് തീർഥാടകർ എത്തിയത്. ഇവർക്കായി പ്രത്യേക താമസവും മെഡിക്കൽ സേവനവും ഒരുക്കി.

വനിതാ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രത്യേക വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള 15 വനിതാ ഹജ് വിമാനങ്ങളിൽപതിനൊന്നും കോഴിക്കോട്ടുനിന്നാണ്. കണ്ണൂരിൽനിന്ന് മൂന്നും കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ഒരു വിമാനവും വനിതകൾക്കു മാത്രമായി സർവീസ് നടത്തും.

