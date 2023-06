വേനൽക്കാലത്ത് ദുബായിൽ കളിച്ച് രസിക്കാൻ 94 ലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ 140 കായിക മത്സരങ്ങൾ

ദുബായ് ∙ കായിക സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ദുബായിലെ 94 ലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ 140 കായിക മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇൗ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ തുടരുന്ന "ഔവർ സ്പോർട്സ് സമ്മർ ഇനിഷ്യേറ്റീവി"ന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി.

ഡീപ് ഡൈവ് ദുബായ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡൈവിങ് ഇവന്റുകളും കൂടാതെ സ്‌കി ദുബായ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സ്‌നോ മത്സരങ്ങളുമാണ് സ്പോർട്‌സ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. മാൾ ഓഫ് ദി എമിറേറ്റിലെ സ്‌കീ ദുബായ് ഹാളിൽ നിരവധി സ്നോവി മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. പൊതുജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വർഷം തോറും നടത്തുന്ന ഐസ് ചലഞ്ച് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. വനിതകൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി സ്നോ ആക്ടിവിറ്റികളും പരിശീലനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ "വനിതാ സ്നോ ക്യാംപ്" സംഘടിപ്പിക്കും. സ്‌നോ യോഗ, സ്‌നോ വോളിബോൾ, ഐസ് സ്കേറ്റിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പുകൾ, ദൃഢനിശ്ചയക്കാർക്കുള്ള കായിക പരിപാടികൾ, രാജ്യാന്തര ഐസ് സ്കേറ്റിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പുകൾ എന്നിവയും സ്‌പോർട്‌സ് ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രത്യേക സീസണിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റ് ഒട്ടേറെ ഇവന്റുകൾ ഈ സംരംഭത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഡീപ് ഡൈവ്

ഡീപ് ഡൈവ് ഇവന്റുകളുടെ പ്രധാന പരിപാടികൾ ഇവയാണ്: 60 എം ഡൈവിങ് / 12 എം സ്കൗട്ടിങ് ഡൈവിങ്, തുടക്കക്കാർക്ക് / 2 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഡൈവിങ്, 8 മുതൽ 9 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി പ്രഫഷനൽ പരിശീലകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സൗജന്യ ഡൈവിങ് പരിശീലനവും നടക്കും. ഫാമിലി ഡൈവിങ്, തുടക്കക്കാർക്കുള്ള സ്കൂബ ഡൈവിങ്,, വനിതാ കായിക വിനോദങ്ങൾ, ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ, ടെന്നീസ്, ടേബിൾ ടെന്നീസ്, ബാഡ്മിന്റൺ, പാഡൽ, ക്രിക്കറ്റ്, സ്കീയിങ്, സ്നോ ഹൈക്കിങ്, ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച്, ഓട്ടം, സൈക്ലിങ്, നീന്തൽ, ഫുട്സൽ, സെയിലിങ്, റിഥമിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, യോഗ, സ്പോർട്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ മാളുകളിലെ നിരവധി കായിക പരിപാടികൾക്ക് പുറമെ , അക്വാത്‌ലോൺ, കാർട്ടിങ്, പവർലിഫ്റ്റിങ്, ബോക്‌സിങ്, ഗുസ്തി, ബോഡി ബിൽഡിങ് തുടങ്ങിയ കായിക വിനോദങ്ങളും അരങ്ങേറും. ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിലെ ദുബായ് വേൾഡ് സ്‌പോർട്ട് പോലുള്ള ശീതീകരിച്ച ഹാളുകളിലും പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. മൂന്ന് ലക്ഷം ചതുരശ്ര/മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ 40 കളിസ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

വിവിധ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് വ്യായാമം അനിവാര്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കുകയും വേനൽക്കാലത്തും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയും ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കായികവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.

English Summary: 140 sporting events are held at over 94 venues in Dubai