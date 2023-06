‘സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സുരക്ഷിത ഇടം ഉറപ്പാക്കണം’

ദോഹ∙ സ്‌കൂളുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സുരക്ഷിത ഇടമാകുന്നതിന് പ്രാധാന്യമേറെയാണെന്ന് ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ വെൽബീയിങ്-സേഫ്ഗാർഡിങ് വിഭാഗം മേധാവി അൽ ജവഹറ അൽതാനി.

സ്‌കൂളിൽ സുരക്ഷിത ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാനും മികവ് പുലർത്താനും വിദ്യാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കും. കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവരുമായി മികച്ച ബന്ധം വളർത്താനും കഴിയും.

ഇത് വിദ്യാർഥികളിൽ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിർണായക ഘടകമാണെന്ന് അൽ ജവഹറ അൽതാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്‌കൂളിനുള്ളിൽ ഭയരഹിതരായി കഴിയാനുള്ള ഇടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പഠനത്തിൽ മിടുക്കരാകൂ.

ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വാർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ സ്‌കൂളുകളിൽ അവർക്ക് സുരക്ഷിത ഇടം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അൽ ജവഹറ അൽതാനി വിശദമാക്കി. പ്രാദേശിക പത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

