ഹജ് തീർഥാടകർക്കായി 18,000 സ്മാർട്ട് ബസ്

മക്ക∙ ഹജ് തീർഥാടകരുടെ മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും യാത്രയ്ക്ക് 18,000 അത്യാധുനിക സൗകര്യമുള്ള സ്മാർട്ട് ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കി. 24 മണിക്കൂറും സേവനം ഉറപ്പാക്കാൻ 25,000 ഡ്രൈവർമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. ജിദ്ദ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന തീർഥാടകരെ ബസിൽ താമസ സ്ഥലത്തും പുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൗജന്യമായി എത്തിക്കും. നിലവിൽ ജിദ്ദ, മക്ക, മദീന റൂട്ടുകളിലാണ് കൂടുതൽ ബസുകൾ സർവീസ്.

ഹജിനു മുന്നോടിയായി 20 ലക്ഷം തീർഥാടകരും മക്കയിൽ സമ്മേളിക്കുന്നതോടെ മുഴുവൻ ബസുകളും ഇവിടെ എത്തും. ഹജ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന മിന, അറഫ, മുസ്ദലിഫ എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും തുടർന്നുള്ള സർവീസുകൾ. ലോ ഫ്ലോർ ബസുകളാണിവ. ഹജിനു ശേഷം തീർഥാടകരെ തിരികെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതുവരെ സേവനം തുടരും.

ഹജ്ജിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന മിന, അറഫ, മുസ്ദലിഫ, മക്ക തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ശീതീകരിച്ച ടെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയതായി ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രാർഥിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനുമെല്ലാം കൂടാരത്തിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. തീർഥാടകരുടെ സേവനത്തിനായി മക്ക മുനിസിപ്പാലിറ്റി 28 പുതിയ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു.



ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് 71,912 തീർഥാടകർ

ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് 71,912 തീർഥാടകർ സൗദിയിലെത്തി. 269 വിമാനങ്ങളിലായാണ് ഇത്രയും പേർ എത്തിയത്. ഇവരിൽ 60370 തീർഥാടകർ മക്കയിലും 11,535 പേർ മദീനയിലുമാണ്. മദീനയിൽ എത്തിയവർ 8 ദിവസം അവിടെ തങ്ങിയ ശേഷം മക്കയിലേക്കു തിരിക്കും. മക്കയിൽ നേരിട്ട് എത്തിയവർ ഹജ്ജിനു ശേഷമാകും മദീന സന്ദർശിക്കുക.

