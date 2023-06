റിയാദ്∙ സൗദി അറേബ്യയിൽ പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു. നാഷനൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കമ്പനി ‘ഗാസ്കോ’ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2023 ജൂൺ 11 മുതൽ ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസിന്റെ (എൽപിജി )വിൽപ്പന വില ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഊർജ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് കത്ത് ലഭിച്ചതായി കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നിറക്കുന്നതിനുള്ള വില കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വിലകൾ അനുസരിച്ച് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ഉൾപ്പെടെ 19.85 റിയാലായി ഉയർന്നു. വിതരണ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് വിൽപ്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗത ഫീസ് ഒഴികെയുള്ള വിലയാണിത്. നേരത്തെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നിറക്കുന്നതിന് വാറ്റ് സഹിതം 18.85 റിയാലായിരുന്നു പഴയ വില.

