വഴിയിൽ തടസ്സമരുത്; വിലപ്പെട്ടതാണ് ജീവനും സ്വത്തും

അബുദാബി∙ ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെ അത്യാഹിത വാഹനങ്ങൾക്ക് മാർഗ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വഴി കൊടുക്കാത്തതു മൂലം കൃത്യസമയത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനാകാത്തത് വിലപ്പെട്ട ജീവൻ നഷ്ടമാകാൻ കാരണമാകുമെന്നും പറഞ്ഞു.

രക്ഷാദൗത്യത്തിനു തടസ്സം നിൽക്കരുതെന്നും ആംബുലൻസ്, പൊലീസ്, അഗ്നിശമന വാഹനങ്ങൾക്കു വഴി കൊടുക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചാണ് അഭ്യർഥന. രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും എത്രയും വേഗം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സൗകര്യം ലഭിച്ചാലേ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കാനാകൂ എന്നും പറഞ്ഞു.

എല്ലാവർക്കും ഗതാഗത സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അപകടവും മരണവും കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമലംഘകരെ പിടികൂടാൻ സ്മാർട്ട് ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചു. അപകടം, തീപിടിത്തസ്ഥലങ്ങളിൽ വഴിയാത്രക്കാർ വാഹനം നിർത്തുന്നതും കൂട്ടും കൂടി നിൽക്കുന്നതും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു തടസ്സമുണ്ടാക്കും.

3000 ദിർഹം പിഴ 6 ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ്

നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് 3,000 ദിർഹം (67339 രൂപ) പിഴയും 6 ബ്ലാക് പോയിന്റും ശിക്ഷയുണ്ടാകും. കൂടാതെ വാഹനം 30 ദിവസത്തേക്കു പിടിച്ചുവയ്ക്കും.

English Summary: UAE authorities warn of dangers of blocking emergency vehicles on roads.