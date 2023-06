ദുബായ്∙ രണ്ട് കോടിയിലേറെ രൂപ( പത്ത് ലക്ഷം ദിർഹം)യുടെ അറബ് ഹോപ് മേക്കേഴ്‌സ് സംരംഭം ആരംഭിച്ചതായി യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2017-ൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഗൾഫ് സമൂഹത്തിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ തങ്ങളുടെ സമയവും പരിശ്രമവും വിനിയോഗിക്കുന്ന 'ഹോപ് മേക്കേഴ്സിനെ' കണ്ടെത്തി ആദരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭമാണ്.

Read also: കള്ളപ്പണം, ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്: 30 അംഗ സംഘത്തിന് 700,000 ദിർഹം പിഴയും 96 വർഷം തടവും...





ഇന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പ്രതീക്ഷയാണ് ശക്തിയുടെയും മാറ്റത്തിന്റെയും എൻജിനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനും ഹോപ് മേക്കേഴ്സിനെ തിരയുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ സംഘർഷങ്ങളെയും നിരാശയെയും നിഷേധാത്മകതയെയും കുറിച്ച് ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ചും നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഹോപ് മേക്കേഴ്സുണ്ട്.

വിവിധ മേഖലകളിൽ സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മാനുഷിക പദ്ധതികളെയും സംരംഭങ്ങളെയും ഇതിലൂടെ ആദരിക്കുന്നു. ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘൂകരിക്കാനും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംരംഭത്തിന്‍റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

English Summary: Arab Hope Makers initiative worth more than two crore rupees has started