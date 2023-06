സമഗ്രവിവരങ്ങളുമായി പ്രവാസി ഗൈഡ് റെഡി

അബുദാബി∙ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദേശിക്കുന്ന പുസ്തകം പ്രവാസി ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി. പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചാരണാർഥം ഗ്രന്ഥകർത്താവും കേരള ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനുമായ അഡ്വ. ഷാനവാസ് കാട്ടകത്തും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സി.പി മാത്യുവും ഗൾഫ് പര്യടനത്തിലാണ്.

യുഎഇയിലെത്തിയ സംഘം ദുബായ്, അബുദാബി, ഷാർജ, അജ്മാൻ, ഉമ്മുൽഖുവൈൻ, റാസൽഖൈമ, ഫുജൈറ എന്നീ എമിറേറ്റിൽ പ്രവാസി സംഘടനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തും. ഇന്നലെ ഖിസൈസിൽ അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ പുസ്തക പരിചയവും നിയമബോധവൽക്കരണവും നടന്നു.

പ്രവാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകത്തിൽ അതതു രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ, വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കു ജോലിക്കും പഠിക്കാനും പോകുന്നവർക്കുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ, സ്കോളർഷിപ്, തൊഴിൽ നിയമം അനുസരിച്ച് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ, അവകാശങ്ങൾ, തൊഴിൽ പ്രശ്നത്തിലോ മറ്റോ പെട്ടാൽ ആരെ സമീപിക്കണം, എങ്ങനെ പരാതിപ്പെടണം തുടങ്ങി അടിസ്ഥാനപരമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്.

വിദേശത്ത് പോകുംമുൻപും പോയശേഷവും അറിയേണ്ട വിവരങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ കാതൽ. പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അഡ്വ. ഷാനവാസ് പറഞ്ഞു. നോർക്ക സഹായം, ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ, വായ്പ, കേരളത്തിൽ പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബത്തിനുമുള്ള നിയമസഹായ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും കോൺസുലേറ്റിന്റെയും നമ്പർ, പാസ്പോർട്ട് സേവന വിവരങ്ങൾ, വിദേശ റിക്രൂട്മെന്റ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹെൽപ് ലൈൻ തുടങ്ങിയവയും പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. യുഎഇ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സംഘം ഖത്തർ, ഒമാൻ രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കും.

English Summary: Book Pravasi guide, with solutions for various problems faced by Indians abroad, released in UAE