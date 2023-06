കഠിനമായ ചൂടിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമായി കൈരളി ഹമരിയ

മസ്‌കത്ത്∙ ചൂട് കനത്തതോടെ പൊരിവെയിലിൽ ജോലി ചെയ്തു തളരുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് പഴങ്ങളും ലഘു പാനീയങ്ങളും വിതരണം ചെയ്ത് കൈരളി ഹമരിയ യൂണിറ്റ്. വാദി കബീറിലെ ലേബർ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നോർക്ക ലീഗൽ അഡ്വവൈസർ അഡ്വ. ഗിരീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കൈരളി പ്രവർത്തകരായ അനസ്, സിയാദ്, ഗോപകുമാർ, സഹദ്, പ്രജോഷ്, സുനിത്ത്, രഞ്ജിത്ത് പെരിങ്ങത്ത്, രഘുനാഥ്, ലിജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈരളി പ്രവർത്തകർ വാദി കബീറിലെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലും പുറം ജോലിചെയ്യുന്നവർക്കും കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകി.

വേനൽക്കാലം കഴിയുന്നതുവരെ ഇത് ഒരു തുടർപ്രവർത്തനമായി നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: Kairali Hamaria is a relief to the workers in the intense heat