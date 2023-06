നാട്ടിലേക്കു തിരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് യുവാവ് അബുദാബിയിൽ മരിച്ചു

അബുദാബി/വിഴിഞ്ഞം∙വീസാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരാനിരുന്ന യുവാവ് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനു മണിക്കൂറുകൾക്കു മുൻപ് മരിച്ചു.

വിഴിഞ്ഞം ടൗൺഷിപ് ജീലാനി നഗറിന് സമീപം ഹൗസ് നമ്പർ 297ൽ അയൂബ് ഖാൻ (36) ആണ് അബുദാബിയിൽ മരിച്ചത്. 6 മാസം മുൻപാണ് വിസിറ്റിങ് വീസയിൽ എത്തിയത്.

ശനി രാവിലെ നാട്ടിൽ വരാനിരിക്കെ ആയിരുന്നു മരണം. ഹൃദയാഘാതം ആണ് മരണ കാരണം എന്നും അബുദാബിയിൽ ഖബറടക്കി. ഭാര്യ: ഷാജിന.മക്കൾ: അസ്‌ലം, അസ്ന.

