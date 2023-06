റാസൽഖൈമയിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത ഒറ്റമുറിയിൽ ഒൻപത് കുട്ടികൾ; സഹായവുമായി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ

റാസൽഖൈമ ∙ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ഒറ്റമുറിയൽ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് കുട്ടികൾക്ക് ജീവിത വഴി തുറന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ. ഉമ്മ മരിക്കുകയും പിതാവ് സ്വദേശത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആരും പരിചരിക്കാനില്ലാതെ നിരാശ്രരായ കുട്ടികൾ 25 ദിവസമായി ഇടുങ്ങിയ മുറിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. 14 വയസ്സുള്ള ആൺ കുട്ടിയാണ് മുതിർന്നത്. 11, 10,7, 6, 5, 3, 2, എന്നീ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പുറമെ ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. അറബ് രാജ്യക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ഉമ്മ ഒരു വർഷം മുൻപാണ് മരിച്ചത്. അത്യാവശ്യകാര്യത്തിനു പിതാവ് സ്വദേശത്തേക്ക് പോയതോടെ കുട്ടികൾ വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ലാത്ത മുറിയിൽ ദുരിതത്തിലായി.

14 വയസ്സുള്ള മുതിർന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും എഴുത്തും വായനയും അറിയില്ല. സാമ്പത്തിക പരാധീനത കാരണം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വഴിമുട്ടുകയായിരുന്നു.



ഒറ്റമുറിയിലെ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

ഇവരുടെ ദയനീയ സ്ഥിതി അറിഞ്ഞെത്തിയ സർക്കാർ സന്നദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുട്ടകളുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം അതിവേഗത്തിലാക്കി. പിതാവിന് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് അയച്ചുകൊടുത്തു. കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പുതിയ താമസയിടം ഒരുക്കാൻ ഒരു വ്യവസായി മുന്നോട്ടുവന്നു. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മറ്റു അവശ്യവസ്തുക്കളുമായി വീട്ടിലെത്തി.

കുരുന്നിനുള്ള പാലും കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും വീട്ടിലെത്തിച്ചു. വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ലാത്ത മുറിയില്‍ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ വീട്ടുപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കി. നാലു മണിക്കൂർ നീണ്ട ശുചീകരണ ജോലികളിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഴുകിയത്. വൈകാതെ ഇവരെ സൗകര്യപ്രദമായ പുതിയ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറ്റും.

കാലാവധി തീർന്ന കുട്ടികളുടെ വീസ പുതുക്കി ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും. മൂന്ന് സർക്കാർ സന്നദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്.

English Summary: Nine children who lived in a single room without facilities in ras al khaimah