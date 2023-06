സ്റ്റെപ് വൈസ് സർവേയോട് മുഖം തിരിക്കേണ്ട

ദോഹ ∙ സാംക്രമിക ഇതര രോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ദേശീയ സ്റ്റെപ് വൈസ് സർവേയോട് പൊതുജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാംക്രമിക ഇതര രോഗങ്ങൾ കാരണമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സർവേ.

സർവേ വിജയകരമാക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാണെന്നും വീടുകളിലെത്തി സർവേ നടത്തുന്ന ഫീൽഡ് വർക്ക് സംഘവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഷെയ്ഖ്.ഡോ.മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മാസം 25 നാണ് സർവേ തുടങ്ങിയത്.

പ്ലാനിങ്-സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് അതോറിറ്റി (പിഎസ്എ), ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷൻ (എച്ച്എംസി), പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ കോർപറേഷൻ (പിഎച്ച്‌സിസി) എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സർവേ നടത്തുന്നത്. പിഎസ്എ, എച്ച്എംസി, പിഎച്ച്‌സിസി അംഗങ്ങളാണ് ഫീൽഡ് സർവേ സംഘത്തിലുള്ളത്.

സർവേയുടെ ലക്ഷ്യം

പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കാര്യക്ഷമമായ ആരോഗ്യ പദ്ധതികളും നയങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അടിസ്ഥാന വിവരശേഖരം രൂപീകരിക്കാനാണ് സർവേ നടത്തുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത സാംക്രമിക ഇതര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല പുകയില ഉപയോഗം, ശാരീരിക വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ്, അനാരോഗ്യകരമായ പോഷകാവസ്ഥ, അമിത വണ്ണം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിക്കൽ, രക്തത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുക തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരവും ശേഖരിക്കുകയാണ് സർവേയുടെ ലക്ഷ്യം. 2012ൽ നടത്തിയ സർവേയുടെ തുടർച്ചയാണിത്.

സർവേ എങ്ങനെ

ജനസംഖ്യാ സെൻസസ് 2020 അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗാർഹിക ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് റാൻഡം രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വദേശി-പ്രവാസി വീടുകളിലെത്തിയാണ് സർവേ നടത്തുന്നത്. 15–69 വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ളവരിലാണ് സർവേ നടത്തുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത സാംക്രമിക ഇതര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചോദ്യാവലിയാണ് പൂരിപ്പിച്ചു നൽകണം. ശരീര അളവുകളും എടുക്കും. യൂറിനറി സോഡിയം, ക്രിയാറ്റിൻ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എന്നിവ അറിയാനായി മൂത്രം, രക്തം എന്നിവയുടെ സാംപിളുകളും ശേഖരിക്കും.

സംശയ നിവാരണമാവാം

ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെയാണ് ഫീൽഡ് സംഘം സർവേക്കായി വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുക. ഫീൽഡ് സർവേക്കെത്തുന്നവർ സർക്കാർ അയച്ചവർ തന്നെയാണോ എന്ന സംശയമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ പക്കലുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ചോദിച്ചറിയാം. എല്ലാവരുടെ കൈവശവും ഐഡി കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ഉണ്ടാകും. പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കത്ത് സംഘത്തിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ പക്കൽ ഉണ്ടാകും. പിഎസ്എയിൽ നിന്നുള്ള സെൻസസ് എന്യൂമറേറ്റർമാരുടെ പക്കൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കാർഡും ഉണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സംശയ നിവാരണത്തിനായി 8000800 എന്ന നമ്പറിൽ അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.

English Summary: Public encouraged to take part in non-communicable diseases survey.