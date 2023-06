കുതിപ്പിന്റെ ബലത്തിൽ കെട്ടിട നിർമാണ മേഖല

ദോഹ ∙ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ നിർമാണ മേഖല. കഴിഞ്ഞ മാസം വിതരണം ചെയ്തത് 758 കെട്ടിട പെർമിറ്റുകൾ. കെട്ടിട പെർമിറ്റ് വിതരണത്തിൽ വർഷാവർഷമുള്ള വർധന 17.5 ശതമാനവും മാസാടിസ്ഥാനത്തിൽ 98 ശതമാനവുമാണ്. നിർമാണ മേഖല മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് കെട്ടിട പെർമിറ്റ് വിതരണത്തിലെ വർധന സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്ലാനിങ്-സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് അതോറിറ്റിയാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. മേയിൽ കെട്ടിട പെർമിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ 69 ശതമാനവും അൽ റയാൻ, ദോഹ, അൽ വക്ര നഗരസഭകളിലാണ്. അൽ റയാനിൽ 187, ദോഹയിൽ 168, അൽ വക്രയിൽ 165, അൽ ദായീനിൽ 109, സലാലിൽ 51, അൽഖോറിൽ 43, അൽ ഷിഹാനിയയിൽ 23, അൽ ഷമാലിൽ 12 എന്നിങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞമാസത്തെ കെട്ടിട പെർമിറ്റ് വിതരണം.

മാസാടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാൽ അൽ ഷമാലിൽ 300 ശതമാനവും സലാലിൽ 240 ശതമാനവുമാണ് വർധന. അൽ ഷിഹാനിയയിൽ 130, അൽ ദായീനിൽ 127, അൽ വക്രയിൽ 101, ദോഹയിൽ 89, അൽ റയാനിൽ 83, അൽഖോറിൽ 26 ശതമാനം വീതമാണ് വർധന.

വില്ലകൾ മുൻപിൽ

പുതിയ കെട്ടിട പെർമിറ്റുകളിൽ പാർപ്പിട-പാർപ്പിടേതര വിഭാഗത്തിൽ 302 എണ്ണമാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. പുതിയ റസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ വില്ലകളാണ് മുൻപിൽ. 203 പെർമിറ്റുകളാണ് പുതിയ വില്ലകൾക്ക് നൽകിയത്. 19 എണ്ണം അപ്പാർട്‌മെന്റുകൾക്കും ഹൗസിങ് ലോണുകൾക്കായി 17 എണ്ണവുമാണ് നൽകിയത്.

റസിഡൻഷ്യൽ അല്ലാത്ത വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിട പെർമിറ്റുകളുടെ എണ്ണം 29 ആണ്. വ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങളിൽ വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കുമായി 17, സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾക്കായി 8 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.

464 കെട്ടിട പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് മേയിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിൽ 374 എണ്ണവും പാർപ്പിട-പാർപ്പിടേതര വിഭാഗത്തിൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 90 എണ്ണം പാർപ്പിടങ്ങളിലെ പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. റസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിട പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ 289 എണ്ണത്തിൽ 251 വില്ലകൾക്കും 24 എണ്ണം അപ്പാർട്‌മെന്റുകൾക്കും 14 ഹൗസിങ് ലോണുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

English Summary: Qatar sees healthy double-digit growth in building permits in May.