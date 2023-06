ബില്ലും പണം മേടിക്കുന്നതും എഐ നോക്കിക്കൊള്ളും; ഷോപ്പിങ്ങ് നടത്തി മുഖം കാണിച്ചാൽ മതി

അബുദാബി∙ പരമ്പരാഗത ഷോപ്പിങ് അനുഭവം പൊളിച്ചെഴുതി അബുദാബിയിൽ പുതിയ ഫെയ്സ് പേ ഷോപ്പ് തുറന്നു. ഈ സംവിധാനം ഉള്ളവർക്കു കടയിൽ കയറി ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പുറത്തുകടക്കാം.

ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തെന്നും എത്ര തുക ആയെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നിർമിത ബുദ്ധിയും സെൻസറും കണ്ടെത്തി നിമിഷ നേരംകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ബിൽ തയാറാക്കി ഉടമയ്ക്ക് ഡിജിറ്റലായി നൽകും. ഒപ്പം അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു പ്രസ്തുത തുകയും എത്തിയിരിക്കും. ആസ്ട്ര ടെക്കിന്റെ ബി സ്റ്റോർ ആണ് അബുദാബി റീം ഐലൻഡിലെ സ്കൈ ടവറിൽ ആദ്യ ഫെയ്‌സ് പേ ഷോപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. പലചരക്കു സാധനങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ, പാനീയങ്ങൾ തുടങ്ങി 1300 ഉൽപന്നങ്ങൾ വരെ ഇവിടുന്നു വാങ്ങി മുഖം സ്കാൻ ചെയ്ത് പണം നൽകാം.

തടസ്സമില്ലാത്തതും സമ്പർക്കരഹിതവുമായ ഷോപ്പിങ് അനുഭവമാണ് സ്റ്റോർ നൽകുന്നത്. ഫെയ്സ് പേ ആണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത സ്കാനറിനു മുന്നിൽ മുഖമൊന്നു കാണിച്ചാൽ മതി. പിന്നീടെല്ലാം നിർമിത ബുദ്ധിയും സെൻസറും നോക്കിക്കൊള്ളും. ഓരോ സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും സെൻസർ വിവരം ഡിജിറ്റൽ ഷോപ്പിങ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ചേർക്കും.

ഷോപ്പിങ് അവസാനിച്ചാൽ കൗണ്ടറിൽ ക്യൂ നിൽക്കാതെ സാധനങ്ങളുമായി പുറത്തുപോകാം. ഫെയ്സ് പേയുടെ സ്കാനറിൽ മുഖമൊന്നു കാണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുംവിധമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ഫെയ്സ് പേ ആപ്പിലൂടെ മുഖം സ്കാൻ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതു സാധ്യമാക്കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ സ്കാനറിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി.ഞൊടിയിടയിൽ ബിൽ തയാറാക്കി പണം അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് എടുത്തിരിക്കും. ഫെയ്സ് ബേ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം.

സുരക്ഷിത ഇടപാടിൽ പണം നഷ്ടപ്പെടില്ല. ക്രെഡിറ്റ്, ‍ഡെബിറ്റ് കാർഡോ പണമോ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതില്ല. സമയവും ലാഭിക്കാം.

English Summary: Face Pay shop opened in Abu Dhabi where payments can be done by scanning one's face.