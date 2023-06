സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിമാറാം; 9 വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം

അബുദാബി ∙ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 9 വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാൽ യുഎഇയിലെ ഏതു മേഖലയിലേക്കും ജോലി മാറാം. ഫെഡറൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് മറ്റൊരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ സ്വകാര്യമേഖലയിലേക്കോ ജോലി മാറാൻ അവകാശമുണ്ട്. മാനവശേഷി വകുപ്പിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായിട്ടാകണം മാറ്റം.

∙ ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയിൽ മറ്റൊരാളെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ തുടരണം. പെൻഷൻ, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നിയമം വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാകണം മാറ്റം.

∙ മറ്റൊരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് മാറ്റമെങ്കിൽ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ശേഷിച്ച വാർഷിക ലീവും പുതിയ സ്ഥാപനത്തിലേക്കു മാറ്റും.

∙ ജോലി മാറ്റത്തിനുള്ള ചെലവ് പുതിയ സ്ഥാപനം വഹിക്കണം.

∙ സർക്കാർ/സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് മാറ്റമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമാകണം.

∙ രോഗത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജീവനക്കാരനെ മെഡിക്കൽ സമിതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയാസംകുറഞ്ഞ ജോലിയിലേക്ക് മാറ്റാം.

∙ ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്കാണ് മാറ്റമെങ്കിൽ ആനുപാതിക ശമ്പളത്തിനും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹരായിരിക്കും.

∙ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് മാറ്റമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം നിലവിലെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ശമ്പളവും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകും.

∙ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഫെഡറൽ ജീവനക്കാരെ കൈമാറാം.

∙ മറ്റൊരു ഫെഡറൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് മാറ്റമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം വരെ നിലവിലെ ശമ്പളം തുടരണം.

English Summary: Government employees in UAE can move to any sector under 9 conditions.