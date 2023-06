അവധിക്കാല തിരക്ക്: യാത്രക്കാരെ ഇറക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ഹ്രസ്വകാല പാർക്കിങ് നാളെ മുതൽ; ആദ്യ 60 മിനിറ്റിന് ഫീസില്ല

ദോഹ∙ ഹമദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ ഹ്രസ്വകാല പാർക്കിങ്ങിൽ നാളെ മുതൽ 30 വരെയും ജൂലൈ 6 മുതൽ 10 വരെയും എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും ആദ്യ 60 മിനിറ്റ് സൗജന്യമായി പാർക്ക് ചെയ്യാം. നിശ്ചിത സമയങ്ങളിലാണ് സൗജന്യ പാർക്കിങ് അനുവദിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 60 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിങ് ഫീസ് ഈടാക്കും.

രാവിലെ 5 മുതൽ 8 വരെ, വൈകിട്ട് 5 മുതൽ രാത്രി 7 വരെ, രാത്രി 10.30 മുതൽ പുലർച്ചെ 2.30 വരെ എന്നിങ്ങനെയാണ് സൗജന്യ പാർക്കിങ്. യാത്രക്കാരെ ഇറക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ഹ്രസ്വകാല പാർക്കിങ് ഉപയോഗിക്കണം.

വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലെത്തുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി ഇടരുതെന്നും വിമാനത്താവളം അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്താൻ ടാക്‌സികൾ, ബസുകൾ, മെട്രോ എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary: HIA short-term parking free for first 60 minutes from June 15