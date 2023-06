അനുമതിയില്ലാതെ ഹജ്; സഹായിച്ചാൽ തടവും 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

മക്ക∙ ഹജ് അനുമതിപത്രമില്ലാത്തവരെ മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് 6 മാസം തടവും 50,000 റിയാൽ (10 ലക്ഷം രൂപ) പിഴയും ലഭിക്കുമെന്ന് പൊതുസുരക്ഷാവിഭാഗം അറിയിച്ചു. നിയമലംഘകരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് പിഴ വർധിക്കും.

കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം കണ്ടുകെട്ടും. കുറ്റക്കാരൻ വിദേശിയെങ്കിൽ ശിക്ഷയ്ക്കുശേഷം പ്രവേശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തി നാടുകടത്തും. സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായ ഹജ് തീർഥാടനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളോട് സ്വദേശികളും വിദേശികളും സഹകരിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു. നിയമലംഘകരെ കുറിച്ച് മക്ക, റിയാദ്, കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർ 911 നമ്പറിലും മറ്റുഭാഗത്തുള്ളവർ 999 നമ്പറിലും അറിയിക്കണം

ഹറമൈൻ എക്സ്പ്രസ്

പ്രതിദിന സർവീസ് കൂട്ടി ഹറമൈൻ എക്സ്പ്രസ്

മക്കയെയും മദീനയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിവേഗ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഹറമൈൻ എക്സ്പ്രസ് പ്രതിദിന സർവീസ് 126 ആക്കി വർധിപ്പിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ഈ ഹജ് സീസണിൽ 3400 സർവീസുകളിലായി 15 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇതിലൂടെ തീർഥാടകർക്ക് സമയവും പണവും ലാഭിക്കാം.

മക്കയിൽനിന്ന് മദീനയിൽ ട്രെയിനിൽ എത്താൻ 2 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് മതി. ബസിൽ 6 മണിക്കൂർ വേണം. റമസാനിൽ 8 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ ഈ സേവനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ 10 ട്രെയിനുകളിൽ ഒന്നായ ഹറമൈൻ സർവീസിന് മക്ക, ജിദ്ദയിലെ സുലൈമാനിയ, ജിദ്ദ എയർപോർട്ട്, റാബിഗ് കിങ് അബ്ദുല്ല ഇക്കണോമിക് സിറ്റി, മദീന എന്നിവിടങ്ങളിലായി 5 സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്.

ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇ–മെഡിക്കൽ പെർമിറ്റ്

കുറ്റമറ്റ ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇ–മെഡിക്കൽ പെർമിറ്റ് നൽകുന്നു. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം നിഷ്കർഷിക്കുംവിധം അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും മതിയായ ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, സംവിധാനങ്ങൾ‍ ഉള്ളതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് സേഹ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പെർമിറ്റ്. ഇതുവഴി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Illegal transportation of Haj pilgrims without proper permission can face jail term and fine