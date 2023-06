100 ലേറെ പുതിയ പാർക്കുകൾ നിർമിക്കാനൊരുങ്ങി അബുദാബി എമിറേറ്റ്

അബുദാബി∙ ഇൗ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ അബുദാബി എമിറേറ്റിൽ 100 ലേറെ പുതിയ പാർക്കുകൾ നിർമിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അബുദാബി, അൽ ഐൻ, അൽ ദഫ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ 12 ബില്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന 'ലിവബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി'യുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പാർക്കുകളുടെ നിർമാണം.



അബുദാബിയിൽ 70, അൽ ഐനിൽ 30, അൽ ദഫ്ര മേഖലയിൽ 9 എന്നിങ്ങനെ 113 പാർക്കുകൾ നിർമിക്കുമെന്ന് അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വകുപ്പ് (ഡിഎംടി) അറിയിച്ചു. 2025 നകം അബുദാബിയിൽ 180, അൽ ഐനിൽ 80, അൽ ദഫ്രയിൽ 17 എന്നിങ്ങനെ 277 പുതിയ പാർക്കുകൾ കൂടി നിർമിക്കും. എമിറേറ്റിലുടനീളം പാർക്കുകളുടെയും ഹരിത ഇടങ്ങളുടെയും എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കാൽനട, സൈക്ലിങ് പാതകൾ, സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കായിക മൈതാനങ്ങൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, പള്ളികൾ തുടങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും തന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

