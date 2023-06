ദോഹ∙ മധ്യവേനൽ അവധിയെത്തിയതോടെ കുതിക്കുന്ന വിമാനനിരക്കിനെതിരെ ഖത്തർ പ്രവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. വർഷങ്ങളായി നിവേദനം നൽകിയിട്ടും യാത്രാ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തയാറായിട്ടില്ല.

പ്രവാസി സംഘടനകളുടെയും പാസഞ്ചേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നത്. ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് പേജുകളിലും വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും വിമാനനിരക്കാണ് പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും മന്ത്രിമാർക്കും പലതവണ നിവേദനം നൽകിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. എയർലൈനുകളുടെ ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കാനും ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന് സീലിങ് ഏർപ്പെടുത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ട് കൾചറൽ ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ക്യാംപെയ്‌ന് കഴിഞ്ഞ മാസം തുടക്കമായി. നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ എംബസികളും സർക്കാരുകളും ഗൗരവമായി ഇടപെടണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവാസി സഭയിൽ പങ്കെടുത്ത വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുത്തി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിഷയം ഉയർത്തണമെന്നും പ്രവാസി സഭയിൽ പങ്കെടുത്തവർ നിർദേശിച്ചു.

മധ്യവേനൽ, ബലിപെരുന്നാൾ അവധികൾ കൂടി ഒരുമിച്ചെത്തിയതോടെ തിരക്കേറുമെന്നതിനാൽ എയർലൈനുകൾ കുത്തനെ നിരക്ക് കൂട്ടുകയായിരുന്നു. താങ്ങാനാകാത്ത നിരക്കും വിമാനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും മൂലം മിക്ക സംഘടനകളും ട്രാവൽ ഏജൻസികളും ചാർട്ടേഡ് വിമാനവും വേണ്ടെന്നുവച്ചു.

∙ പ്രതിഷേധം നേരത്തേ തുടങ്ങണം - അബ്ദുൽ റഊഫ് കൊണ്ടോട്ടി, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി, ഗപാഖ്



അവധിക്കാലത്ത് അധിക വിമാനങ്ങളോ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളോ ഏർപ്പെടുത്തുകയും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇന്ധന നിരക്കിന് മേലുള്ള നികുതിയും എയർപോർട്ട്, യൂസേഴ്‌സ് ഫീയും മറ്റു നികുതികളും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിരക്ക് വർധനയ്ക്ക് ആശ്വാസമാകൂ.

സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് 6 മാസം മുൻപേ അധികൃതർക്ക് മുൻപിൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചാൽ മാത്രമേ നടപടി ഉണ്ടാകൂ. റമസാൻ സമയവും സീസൺ ആയി പരിഗണിച്ച് നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കണം. മലയാളികളെ മാത്രമല്ല ദോഹയിലെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ കൂട്ടായ്മകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കണം.

∙ പ്രതിഷേധം തുടരും - മുനീഷ് എ.സി, പ്രസിഡന്റ്, കൾചറൽ ഫോറം

നിരക്ക് വർധനക്കെതിരെ കൾചറൽ ഫോറത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ ക്യാംപെയ്ൻ പ്രശ്‌നപരിഹാരം കാണുന്നതു വരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോകും.

നിരക്ക് വർധന നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമ ഭേദഗതിയും റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി രൂപീകരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് ക്യാംപെയ്ൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

ഖത്തറിലെ എല്ലാ പ്രവാസി സംഘടനകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഓൺലൈനിൽ മാസ് പെറ്റീഷൻ തയാറാക്കി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, നോർക്ക, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവർക്ക് സമർപ്പിക്കും. ട്വിറ്ററിൽ വലിയ തോതിൽ ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങും. മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ വിമാനനിരക്ക് പ്രശ്‌നം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

∙ കേരളത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അനിവാര്യം - തോമസ് കുര്യൻ നെടുംതറയിൽ, ജനറൽ കൺവീനർ, തൗഫിഖ്

പ്രവാസികളുടെ യാത്രാ പ്രശ്‌നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുകയാണ്. സീസണുകളിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന നിരക്ക് വർധന ഇപ്പോൾ വർഷം മുഴുവൻ ഒരേപോലെയാണ്. ഉയർന്ന നിരക്കിനെ തുടർന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല സാധാരണ പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്കും അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

കാലാകാലങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കണം. പ്രവാസികളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദം ചെലുത്താൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ്.

English Summary: NRI associations in Qatar protest against soaring airfares during mid-summer vacation