ദുബായിൽ വാണിജ്യ ഡെലിവറി സേവനത്തിന് ഇനി ആർടിഎയുടെ 600 മോട്ടോർ ബൈക്കുകളും

ദുബായ്∙ ദുബായിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വാണിജ്യ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഇനി റോഡ്സ് ആൻഡ‍് ‌ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി( ആർടിഎ)യുടെ മോട്ടോർ ബൈക്കുകളും. ഇതിനായി ആർടിഎയുടെ ദുബായ് ടാക്സി കോർപറേഷൻ (ഡിടിസി) 600 മോട്ടോർ ബൈക്കുകൾ വിന്യസിച്ചു. സ്മാർട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ആപ്പുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, റീട്ടെയിലർമാർ എന്നിവ വഴി ഡെലിവറി സേവന കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാകും.

ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ 990 മോട്ടോർ ബൈക്കുകളായി വർധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ആധുനിക ബൈക്കുകൾ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും യോഗ്യതയുമുള്ള ഡ്രൈവർമാരാണ് ഓടിക്കുക. പുതിയ ട്രാക്കിങ് സംവിധാനവും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രം നിരീക്ഷിക്കും. കൂടാതെ മറ്റു സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും മോട്ടോർബൈക്കുകളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപറേഷൻ, ട്രാക്കിങ്, മെയിന്റനൻസ് എന്നിവയിൽ മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഡിടിസിയുടെ പ്രഫഷണൽ ടീം തയ്യാറായിരിക്കും. കൂടാതെ ഡിടിസിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകളുടെ വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ഡിടിസി സിഇഒ മൻസൂർ അൽ ഫലാസി പറഞ്ഞു. ദുബായിലെ ഗതാഗത മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുക, സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവും മികച്ചതുമായ ഗതാഗത സേവനങ്ങൾ നൽകുകയെന്ന ദുബായ് നഗരത്തിന്റെ ആഗോള കാഴ്ചപ്പാട് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്.

English Summary: RTA now has 600 motorbikes for commerical delivery in Dubai