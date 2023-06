എയ്ഞ്ചൽ അവാർഡ്: നഴ്സിന്റെ പേര് നിർദേശിക്കാം

ദുബായ്∙ എയ്ഞ്ചൽ അവാർഡ് മൂന്നാം പതിപ്പിലേക്ക് നാമനിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി. നിസ്വാർഥ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നഴ്സുമാരെ എയ്ഞ്ചൽ അവാർഡിനായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യാം. നിർദേശിക്കുന്ന നഴ്സിന്റെ അതിശയപ്പിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇന്നു തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കാം. ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് അഡ്വർടൈസിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫെഡൽ ബാങ്ക്, നിക്കായ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് അവാർഡ് നൽകുന്നത്. മലയാള മനോരമയും മനോരമ ഓൺലൈനുമാണ് മാധ്യമ പങ്കാളികൾ.

വിദേശ മണ്ണിൽ നേരിടുന്ന ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ സ്വാന്തനവും സമാധാനവും ലഭിക്കുക നഴ്സുമാരിൽ നിന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ വിജയി തൃശൂർ സ്വദേശി ഹാജറ വലിയകത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർ എണ്ണിയാൽ അവസാനിക്കില്ല.

16 വർഷമായി ദുബായിൽ നഴ്സായ ഹാജറ ജീവകാരുണ്യ ഹസ്തം എന്ന പേരിൽ സാമൂഹിക സംഘടനയും നടത്തുന്നു. രോഗികളിൽ സഹായവും പിന്തുണയും ആവശ്യമുള്ളവർക്കായാണ് സംഘടന. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നഴ്സുമാർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും മനോഹരമാക്കാനായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.

സേവനത്തിനായി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവച്ച മാലാഖമാർ, ആശുപത്രിയിൽ വച്ചോ, കുടുംബത്തിലോ, സൗഹൃദ വലയത്തിലോ എവിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആശ്വാസം പകർന്ന് കടന്നുവന്ന ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് നിർദേശിക്കാം.

കോറൽ പെർഫ്യൂംസ്, ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സ്, ചിക്കിങ്, റീമ സ്പൈസസ്, അൽ മദല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെന്റ്, ഹോട്പായ്ക്ക്, അപാർ ട്രാവൽസ്, ഹിറ്റ് എഫ്എം, സിറ്റി എഫ്എം, ടാഗ് എഫ്എം, ഖലീജ് ടൈംസ്, ദ് ഫിലിപ്പിനോ ടൈംസ്, ഡെയ്‌ലി ഹണ്ട്, ട്വന്റിഫോർ ന്യൂസ്, ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ എന്നിവരാണ് അവാർഡിലെ മറ്റു പങ്കാളികൾ.

കൂടുതൽ അറിയുവാനും നാമനിർദേശം നൽകാനും www.angelawardsuae.com

English Summary: Angel Awards nominations can be suggested from today.