എലിവേറ്റ് നിക്ഷേപ – സംരംഭക സംഗമം 9 സംരംഭകർക്കും നിക്ഷേപകരെ കിട്ടി

ദുബായ്∙ രാജ്യത്തെ പ്രവാസി വ്യവസായികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിക്ഷേപം സമാഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എലിവേറ്റ് നിക്ഷേപ – സംരംഭക സംഗമം നടത്തി.

കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കം 9 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എലിവേറ്റിന്റെ പിച്ചിങ് സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച നിക്ഷേപകർക്ക് സംരംഭകരുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയവും സംശയ നിവാരണവും നടത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചു. പങ്കെടുത്ത 9 സംരംഭങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപകരെ ലഭിച്ചു.

എജ്യുക്കേഷൻ ആപ് ഇന്റർവെല്ലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നു പങ്കെടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്റർവെൽ 5 ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംരംഭമാണ്. പഠന വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറവ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ആശയമാണ് ഇന്റർവെല്ലിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നത്. 500ൽ അധികം കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ടപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

1500 അധ്യാപകരുടെ സേവനവും ലഭിക്കും. പദ്ധതിയിൽ പ്രവാസി നിക്ഷേപകർ താൽപര്യം അറിയിച്ചു.

സംരംഭകർ

ശബ്ദസന്ദേശം വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഗ്രാഹ്, നിർമിത ബുദ്ധിയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണത്തിനും കൈമാറ്റത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആറ്റംസ്റ്റേറ്റ്, വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക ഉപദേശം നൽകുന്ന പിൻമാപ് ആപ്, എജ്യുക്കേഷൻ ലോൺ ആപ് ഫീമോങ്ക്, എയർലൈൻ ബുക്കിങ് എളുപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഇൻസ്പയർ, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വ്യാപാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ലെക്സ്ഷിപ്, ബയോടെക്നോളജി സംരംഭമായ റുവെനിൽ ബയോമെഡിക്കൽ, കാർഷിക രംഗത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറ്റി ഗ്രീൻ എന്നിവയാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റു സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ. പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെയും സംരംഭങ്ങളുടെയും ആഗോള കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് രാജ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നൽകുന്നതെന്ന് എലിവേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺസൽ ജനറൽ ഡോ. അമൻ പുരി പറഞ്ഞു. ലോക സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ വളരുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ വളർച്ചയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ സംഭാവന നിർണായകമാണ്. മാറുന്ന ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും സുപ്രധാന സംഭാവന നൽകുന്നെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ലോകത്തെ നാളെ നയിക്കേണ്ട ആശയങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നൽകുന്നതെന്നും കോൺസൽ ജനറൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സംരംഭകർ ദുബായുടെ ശേഷി ഉപയോഗിച്ചു പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിനു നമ്മൾ സാക്ഷികളാണ്. ലോക വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകൾ നിറയുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇത്തരം കൂടിച്ചേരലുകളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ കരാറിലൂടെ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും വളർത്തിയെടുത്ത പുതിയ സൗഹൃദ ഇടനാഴി ഇന്ത്യൻ സംരംഭങ്ങളുടെ വളർച്ച ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Elevate Pitching Series for Startups conducted aiming to secure funding from NRIs