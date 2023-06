മറൈൻ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പഴയ ദോഹ തുറമുഖത്ത് കയാക് ഫിഷിങ് മത്സരം

ദോഹ∙രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ കയാക് ഫിഷിങ് മത്സരം വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലായി പഴയ ദോഹ തുറമുഖത്ത് നടക്കും.

ദോഹ മറൈൻ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബും ദോഹ തുറമുഖ അധികൃതരും ചേർന്നാണ് മത്സരം നടത്തുന്നത്. ദോഹ തുറമുഖത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ അൽ ബന്ദാർ ഏരിയയിലാണ് ഇവന്റ്. അൽ മിനയുടെ എതിർവശത്തെ പോർട്ട് ബേസിൻ ആണ് ഫിഷിങ് സോൺ. വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലായി ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മുതൽ രാത്രി 7 വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ.

ഒറ്റ സീറ്റുകളുള്ള തോണികൾ വേണം മത്സരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ. പരമ്പരാഗത മീൻ പിടിത്ത ഉപകരണങ്ങളും വല, ചൂണ്ട, കൊളുത്ത് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചും മീൻ പിടിക്കാം. 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഓരോ മത്സരാർഥികളും പിടിക്കുന്ന മീനുകളുടെ തൂക്കം വിലയിരുത്തിയാണ് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വിജയികൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്.

മറൈൻ ടൂറിസവും കായിക ഇനങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കയാക് ഫിഷിങ് മത്സരം നടത്തുന്നത്. വേനൽക്കാലത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പ്രധാന ഇനങ്ങളിലൊന്നാണ് ചെറുതോണികളിൽ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിത്തം.

