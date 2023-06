ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാം

അബുദാബി∙ യുഎഇ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽനിന്നുള്ള ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഓൺലൈനിൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം. ഇതിനായി യുഎഇ പാസ് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലിക്കുമായി വിദേശത്തു പോകുന്നവർക്കും സ്വദേശത്തു തുടരുന്നവർക്കും ഗുണകരമാകും വിധം അറ്റസ്റ്റേഷൻ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. അഹ്മദ് ബെൽഹൂൽ അൽ ഫലാസി പറഞ്ഞു.

തുടക്കത്തിൽ 6 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് ഓൺലൈൻ അറ്റസ്റ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട്, മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുത്തും.

English Summary: Graduation certificate from UAE universities can be attested electronically in one hour