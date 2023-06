അറിവിന്റെ വേദിയായി ദോഹ പുസ്തകോത്സവം; ഇന്ത്യയെ അടുത്തറിയാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമായി എംബസി

ദോഹ ∙ ഇന്ത്യയുടെ തനത് സംസ്‌കാരവും ചരിത്രവും പൈതൃകവും ടൂറിസം ആകർഷണങ്ങളും വിശദമാക്കുന്ന പുസ്തക ശേഖരങ്ങളുമായി ദോഹ രാജ്യാന്തര പുസ്തക മേളയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പവിലിയൻ.

സന്ദർശകർക്ക് ഇന്ത്യയെ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അടുത്തറിയാം. ദോഹ എക്‌സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര പുസ്തക മേളയിലാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ പവിലിയൻ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ എംബസി ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്‌സ് ആൻജലീന പ്രേമലതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പവിലിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം, രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം, സംസ്‌കാരം, ആഘോഷങ്ങൾ, കല, വാസ്തുവിദ്യ, പുരാവസ്തു, രുചിഭേദങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. സന്ദർശകരിൽ കൂടുതൽ പേരും ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം മേഖലയിലെ ആകർഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്‌മാൻ ബിൻ ജാസിം അൽതാനിയാണ് മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഖത്തരി, അറബ്, വിദേശ പുസ്തക പ്രസാധകരുടെ പുസ്തകങ്ങളും സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, അറബ്, രാജ്യാന്തര സാംസ്‌കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, രാജ്യത്തെ എംബസികൾ എന്നിവയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളും ഇവിടെയുണ്ട്. മേള 21ന് സമാപിക്കും.

