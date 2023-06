ഹമദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എസ്-ബാൻഡ് റഡാർ; വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാകും

ദോഹ∙ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ ഹമദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ പുതിയ എസ്-ബാൻഡ് റഡാർ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു. ഗതാഗതമന്ത്രി ജാസിം സെയ്ഫ് അഹമ്മദ് അൽ സുലൈത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നതും പോകുന്നതുമായ വിമാനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും വ്യോമഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനാണ് എസ്-ബാൻഡ് റഡാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുത്തൻ സവിശേഷതകളുള്ള എസ്-ബാൻഡ് റഡാർ നൽകുന്ന കൃത്യത സമാനതകൾ ഇല്ലാത്തതാണ്.

വിമാനങ്ങളുടെ കൃത്യവും വേഗമേറിയതുമായ റിയൽ ടൈം ട്രാക്കിങ്ങുമുള്ള റഡാർ വ്യോമപാത നിരീക്ഷണത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കും. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർ, പൈലറ്റുമാർ, ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റികൾ എന്നിവർക്ക് നിർണായക വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം കൃത്യമായി നൽകുന്നതിനൊപ്പം സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർധിപ്പിക്കുകയും എയർ ട്രാഫിക് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇറ്റാലിയൻ ലിയനാർഡോയുടേതാണ് റഡാർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വടക്കൻ മേഖലയിൽ എയർ നാവിഗേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടാൻ ലോങ്-റേഞ്ച് എൽ-ബാൻഡ് റഡാർ സ്ഥാപിച്ചത്. ഖത്തർ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സെന്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് എൽ-ബാൻഡ് റഡാറിന്റെ പ്രവർത്തനം.

