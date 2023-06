ഹജ് തീർഥാടകർക്ക് മികച്ച സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കി സൗദി

മക്ക∙ ഹജ് തീർഥാടകർക്ക് എളുപ്പത്തിലും സുരക്ഷിതമായും കർമങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രി തൗഫീഖ് അൽ റബീഅ പറഞ്ഞു.

ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ (ഒഐസി) സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹിസൈൻ ബ്രാഹിം താഹയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം, സുരക്ഷ, ലോജിസ്‌റ്റിക് തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണമാണ്.

പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് ഹജ് വിജയകരമാക്കാൻ രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും പറഞ്ഞു.



മക്കയിലെ ഹറംപള്ളി 20,000 കോടി റിയാൽ ചെലവിലാണ് നവീകരിക്കുന്നത്. 6,000 കോടി റിയാൽ ചെലവിൽ ഹറമൈൻ അതിവേഗ റെയിൽവേയും സജ്ജമായതോടെ മക്ക–മദീന യാത്രാ ദൈർഘ്യം 6ൽനിന്ന് 2 മണിക്കൂറായി കുറഞ്ഞു.

തീർഥാടകർ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന ജിദ്ദയിലെ കിങ് അബ്ദുൽഅസീസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളവും 6400 കോടി റിയാൽ ചെലവിൽ വികസിപ്പിക്കുനു. ഇതുൾപ്പെടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും സൗദി വികസനം നടപ്പാക്കുകയാണ്.ഹജ് സേവന ദാതാക്കൾക്കിടയിലെ മത്സരം തീർഥാടന ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിച്ചതായി മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഹജ് തീർഥാടകരുടെ സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്ക് 24 മണിക്കൂർ സേവനം ലഭിക്കുന്ന ഹോട്ട് ലൈൻ (800 2451000) ഏർപ്പെടുത്തി.ഒപ്പം,ഹജ് അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തു സംശയങ്ങൾക്കും വിവിധ ഭാഷകളിൽ മറുപടി ലഭിക്കുമെന്ന് ഇസ്‌ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മതപണ്ഡിതരും ബഹുഭാഷാ വിദഗ്ധരുമാണ് മറുപടി നൽകുക.

English Summary: Saudi ensures the best and finest services and capabilities for Hajj pilgrims