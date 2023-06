ആഗോള സൗന്ദര്യ വിപണി മൂല്യം 2026 നകം 729 ബില്യൻ ഡോളറിലെത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ദുബായ് ∙ ആഗോള സൗന്ദര്യ, വ്യക്തിഗത വിപണി മൂല്യം 2026 നകം 729 ബില്യൻ ഡോളറിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മാർക്കറ്റ് റിസേർച്ചിങ് കമ്പനിയായ യൂറോ മോണിറ്റർ പറഞ്ഞു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്– ആഫ്രിക്ക മേഖലയുടെ മൂല്യം 36 ബില്യൻ ഡോളറാണ്. 2026 നകം ഇത് 61 ബില്യൻ ഡോളറിലെത്തും. ബ്യൂട്ടി –വെൽനെസ് ആയുർവേദ പ്രിമിയം ബ്രാൻഡായ കാട് യുഎഇ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇൗ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ദുബായ് തങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന് അനുയോജ്യമായ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആണെന്ന് കാട് സ്ഥാപകൻ ഷാഫിൻ കളത്തിങ്കൽ പറഞ്ഞു. സൂക്ഷ്മതയോടെ രൂപകൽപന ചെയ്ത, ശരീരത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത അവശ്യസാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൽപന്ന ശ്രേണി ദുബായിലെ ഉപയോക്താക്കൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡോകിബ് ഗ്രൂപ്പ്, മെഡ്7, ആസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ ഫാർമസികളിലും ലുലു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും കാട് ലഭ്യമാണ്. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലും ആമസോൺ, കാഫോർ, മംസ് വേൾഡ്, നൂൺ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ലഭിക്കും.

English Summary: Global beauty market is expected to reach729 billion dollar by 2026