'നല്ല നാട്, നല്ല ആൾക്കാർ, എവിടെ കയറിയാലും എസി'; യുഎഇ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് കുറുമ്പ, മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അസീസ്

അബുദാബി∙ മലപ്പുറത്തിന്റെ മതസൗഹാർദം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ കടൽ കടന്നെത്തി കുറുമ്പ. തിരുനാവായ സ്വദേശി ചെറുപറമ്പിൽ കോർമന്റെ ഭാര്യ കുറുമ്പ നാളെയും മറ്റന്നാളും അബുദാബി കെഎംസിസി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മലപ്പുറം ഫെസ്റ്റിന്റെ (മഹിതം മലപ്പുറം) മുഖ്യാതിഥിയാണ്. മതവിദ്വേഷം പ്രചരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് മലപ്പുറത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചറിയിക്കാനാണ് കുറുമ്പ എത്തിയത്.

ജാതി, മത, വർണ വൈരമില്ലാതെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടും ഒരു പായയിൽ ഉറങ്ങിയും കഴിഞ്ഞിരുന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ കാലത്തെ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതെന്ന് 68കാരി പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും മലപ്പുറം ജില്ലാ കെഎംസിസി പ്രസിഡന്റുമായ തിരുനാവായ സ്വദേശി അബ്ദുൽഅസീസ് കാളിയാടന്റെ അയൽവാസിയാണ് കുറുമ്പ. അന്നും ഇന്നും ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിയുന്നവർ.

അസീസിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ മൊയ്തീൻ–ആയിഷ ദമ്പതികളുടെ മക്കളോടൊപ്പം കുറുമ്പയും വളർന്നു. പരസ്പരം തണലായി, സഹായമായി. വീട്ടിൽ എന്തു ഉണ്ടാക്കിയാലും കുറുമ്പ ഉൾപ്പെടെ 11 പേർക്കും തുല്യമായി വീതിക്കും ആയിഷുമ്മ. കുറുമ്പയും അമ്മ കറുപ്പിയും ചേർന്നാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് നോക്കിവളർത്തിയതെന്ന് അബ്ദുൽ അസീസും ഓർമിക്കുന്നു. പട്ടിണി കൂടാതെ ജീവിച്ചത് മൊയ്തീൻക്കയുടെ കുടുംബം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് കുറുമ്പയും പറഞ്ഞു. അമ്മ കറുപ്പി മരിച്ചപ്പോൾ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കുവേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് മൊയ്തീൻക്ക ആയിരുന്നു. ഓണവും പെരുന്നാളും വിഷുവുമെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കും.

ശബരിമലയിൽ പോയി വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അരവണ പായസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അസീസും സഹോദരങ്ങളും. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സഹവാസത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മതം വിലങ്ങുതടിയായില്ലെന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു.അസീസിന്റെ ഉമ്മ ആയിഷ മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വസിയ്യത്തു ചെയ്തതാണ് കുറുമ്പയെ യുഎഇ കാണിക്കണമെന്ന്.

അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിൽ അബ്ദുൽ അസീസിന് അരികിൽ കുറുമ്പ എത്തിയപ്പോൾ

അതിനു കാരണവുമുണ്ട്. അബുദാബിയിലെ കഥകൾ ആയിഷുമ്മയിലൂടെ കേട്ട കുറുമ്പ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി... 'ന്ത് രസാലേ ആയുഷുമ്മാ... മ്മ്ക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂലല്ലോ' എന്ന്. ഇതു കേട്ട ഉടൻ ആയിഷ അസീസിനോടു പറഞ്ഞു. 'ജ്ജ് ഓളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാ... ഓക്ക് നല്ല പൂതിയുണ്ട്...'ആ വാക്ക് 4 വർഷത്തിനിപ്പുറം സാക്ഷാത്കരിച്ച നിർവൃതിയിലാണ് അസീസ്.

അസീസിന്റെ ഭാര്യ മുനീറ, മക്കളായ ഹിബ, മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ, മുഹമ്മദ് ഇഹ്സാൻ, ഹയ സുലൈഖ, ഫിൽദ ഫാത്തിമ, മുഹമ്മദ് ഹഫീള് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് കുറുമ്പ അബുദാബിയിൽ എത്തിയത്. കുറുമ്പയെ യാത്രയക്കാൻ കോർമനും മക്കളായ സുബ്രമണ്യൻ, ഗീത, മിനി, ബാബുരാജ് എന്നിവരും എത്തിയിരുന്നു. 'നല്ല നാട്, നല്ല ആൾക്കാർ, വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, ചേലുള്ള പാർക്ക്... കാണാൻ നല്ല ചന്തം. പൊള്ളുന്ന ചൂട് ഉണ്ടെങ്കിലും എവിടെ കയറിയാലും എസിയും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കുറുമ്പ പറഞ്ഞു.

യുഎഇയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളും വാങ്ങി ജൂലൈ ആദ്യവാരം അസീസ് കുടുംബസമേതം യാത്ര തിരിക്കും. കഥയിലെ ഒരേടു മാത്രമാണിതെന്നും കേരളത്തനിമയുടെ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മലപ്പുറത്തിന് പറയാനുണ്ടെന്നും അസീസും കുറുമ്പയും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു.

