റെഡ് ക്രസന്റ് ഭക്ഷണ വിതരണ പദ്ധതിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാം

ദോഹ∙ ബലിപെരുന്നാളിൽ ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെ 19 രാജ്യങ്ങളിലെ നിരാലംബരും നിർധനരുമായ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭക്ഷണ വിതരണ പദ്ധതി ഈ മാസം അവസാനം നടപ്പാക്കും. ഈദ് അദാഹി എന്ന പേരിലാണ് ഭക്ഷണ വിതരണ ക്യാംപെയ്ൻ. 'ആദ്യം മനുഷ്യത്വം, നിങ്ങളുടെ ത്യാഗം അവരുടെ സന്തോഷം' എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് അദാഹി ക്യാംപെയ്ൻ. നിർധനർക്ക് ബലിമാംസം വിതരണം ചെയ്യും.

ഖത്തറിൽ മാത്രമല്ല ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ബാൽക്കൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 18 രാജ്യങ്ങളിലായി 60,000 പേർക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. റെഡ്ക്രസന്റിന്റെ അദാഹി ക്യാംപെയ്‌നിലേക്ക് ഖത്തറിലെ സുമനസ്സുകൾക്ക് സംഭാവന നൽകാം. റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ ഓൺലൈൻ, ക്യൂആർസിഎസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, എസ്എംഎസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സംഭാവന നൽകാം.

250 റിയാൽ സംഭാവന നൽകാൻ 92552 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 1 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയയ്ക്കണം. 350 റിയാൽ എങ്കിൽ 92869 നമ്പറിലേക്ക് 2 എന്നും 500 റിയാൽ ആണെങ്കിൽ 90202 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 3 എന്നും 1,000 റിയാൽ നൽകുന്നവർ 92246 നമ്പറിലേക്ക് 4 എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്തു അയയ്ക്കണം.

