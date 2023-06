അതിസമ്പന്നരെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ യുഎഇ രണ്ടാമത്; ഘടകങ്ങൾ ഇവ‌!

അബുദാബി ∙ കോടീശ്വരന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ യുഎഇയ്ക്ക് ആഗോള തലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം. ഹെൻലി ആൻഡ് പാർട്‌ണേഴ്‌സ് പട്ടികയിലാണ് യുഎഇ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയത്. വർഷാവസാനത്തോടെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം 4500 ആകുമെന്നാണ് യുഎഇയുടെ പ്രതീക്ഷ.

കുറഞ്ഞ നികുതി വ്യവസ്ഥ, സാമ്പത്തിക കെട്ടുറപ്പ്, ഗോൾഡൻ വീസ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യാന്തര പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുന്ന നയം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് അതിസമ്പന്നരെ യുഎഇയിലേക്കു ആകർഷിച്ച ഘടകങ്ങൾ. പാശ്ചാത്യ ഉപരോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സമ്പന്നരായ റഷ്യക്കാർ യുഎഇയിലേക്കു നീങ്ങിയതും എണ്ണം കൂടാൻ കാരണമായി.

പട്ടികയിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. സിംഗപ്പൂരാണ് മൂന്നാമത്. വർഷാവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെയും യുകെയിലെയും കോടീശ്വരന്മാർ വിദേശങ്ങളിലേക്കു ചേക്കേറുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

