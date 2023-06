ചേറ്റുവോത്സവം 2023 നാളെ ഷാർജയിൽ

ഷാർജ ∙ തൃശൂർ ചേറ്റുവ അസോസിയേഷന്‍റെ പതിനെട്ടാമത് 'ചേറ്റുവോത്സവം 2023' നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക്‌ രണ്ട് മുതൽ രാത്രി 10വരെ ഷാർജ മുവൈലയിലെ ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ്‌ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം, 'സീക്ക്‌ 'ദുബായുടെ ശിങ്കാരിമേളം , സ്റ്റാർ സിങ്ങേഴ്സ്‌ നൈറ്റ്‌ , 'അപ്പൂപ്പൻ താടി' മ്യൂസിക്‌ ബാൻഡിന്‍റെ പ്രകടനം, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യരക്ഷാധികാരി പി. ബി. ഹുസൈൻ, പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ കന്നത്ത് പടി, സെക്രട്ടറി നിസാർ, ട്രഷറർ ഇയ്യാസ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 0504280013.



Englih Summary: Chetuotsavam 2023 will be held in tomorrow