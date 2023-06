സൗദിയിൽ നാളെ ദുൽ ഹജ് മാസപ്പിറവി ദർശിക്കാൻ സാധ്യത

ജിദ്ദ∙ നാളെ( ഞായർ) ദുൽ ഹജ് മാസപ്പിറവി ദർശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്ര സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച മക്കയിൽ വൈകിട്ട് 07.05 ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും. ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ ചക്രവാളത്തിന് മുകളിലായിരിക്കുമെന്നും അസോസിയേഷൻ മേധാവി മജീദ് അബു സഹ്റ പറഞ്ഞു.

നാളെ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായാൽ തിങ്കളാഴ്ച ദുൽഹജ് 1 ആയിരിക്കും. ദുൽഹജ് ഒന്‍പത് വരുന്ന ഈ മാസം 27നായിരിക്കും അറഫ ദിനം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗദിയിലും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും 28ന് ആയിരിക്കും ഈദ് അൽ അദ്ഹ അഥവാ ബലിപെരുന്നാൾ.

