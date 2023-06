ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള സ്വർണ വ്യാപാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തും

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള സ്വർണ വ്യാപാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാരൂമായി കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ജ്വല്ലറി ഡൊമസ്റ്റിക് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ സയ്യാം മെഹറ പറഞ്ഞു. യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിലെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അബുദാബിയിലും ദുബായിലും രണ്ട് തവണ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ എംബസിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അമർനാഥ്, കാളിമുത്ത് എന്നിവരുമായിട്ടാണ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്. ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ അറിയിക്കും.

Read also: പ്രവാസികള്‍ക്ക് പോക്കറ്റ് കീറാതെ വിമാന ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം; ചെറിയ കാര്യങ്ങളില്‍ 'വലിയ ശ്രദ്ധ' നല്‍കിയ...







സിപ കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള സ്വർണ വ്യാപാരം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടത്തിവരുന്നു. 15 ശതമാനം ഇറക്കുമതി ചുങ്കം നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ 1% ഇളവ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സിപാ കരാർ സ്വർണ വ്യാപാരികൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസം നൽകും. 200 ടൺ വരെ സ്വർണം ഒരു വർഷം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഈ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേയ്ക്ക് ആഭരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സ്വർണ വ്യാപാരികൾ ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു. അവർ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സ്വർണത്തിന് പോലും 11 ലക്ഷം രൂപ ഒരു കിലോ സ്വർണത്തിന് പ്രീമിയം മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

പ്രീമിയം മണി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയേറെ കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് സ്വർണ വ്യാപാരികൾക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരിൻറെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് ജിജെസി ഡയറക്ടർ എസ്. അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു. ഓൾ ഇന്ത്യ ജെം ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഡൊമസ്റ്റിക് കൗൺസിൽ തങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബി2ബി എക്‌സിബിഷൻ ഇന്ത്യ ജെം ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഷോ (ജിജെഎസ്) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ ഒക്ടോബർ 3 വരെ മുംബൈയിലെ ജിയോ വേൾഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണ് മെഗാ ബി2ബി എക്‌സ്‌പോയുടെ ദീപാവലി പതിപ്പ് (നാലാം പതിപ്പ്).

രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേറെ ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഷോയിൽ 500-ലേറെ പ്രദർശകർ പങ്കെടുക്കും. ഷോയുടെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 100-ലേറെ റോഡ് ഷോകൾ നടത്തി. കൂടാതെ ദുബായ്, ഖത്തർ, യുകെ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന രാജ്യാന്തര വിപണികളിൽ ജ്വല്ലറി മീറ്റുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. ഹുമാര അപ്‌ന ഷോയുടെ ദീപാവലി പതിപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ജിജെസി വൈസ് ചെയർമാൻ രാജേഷ് റോക്‌ഡെ പറഞ്ഞു. ജി ജെ സി ചെയർമാൻ സൈ എം. മഹ്ര വൈസ് ചെയർമാൻ രാജേഷ് റോക്ക ഡയറക്ടർ അഡ്വ. എസ് .അബ്ദുൽ നാസർ, മുൻ ചെയർമാൻ നിതിൻ കണ്ടേൽ വാൽ, ചന്തുഭായ് സിറോയ, മുനീർ തങ്ങൾ, ഗൗരവം സാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Discussions will be held with the central government to improve gold trade between India and the UAE