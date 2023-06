വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ ഇനോക് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ നന്നാക്കാം

ദുബായ് ∙ ദുബായിൽ വാഹനം ചെറിയ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇനോക് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ നന്നാക്കാൻ സംവിധാനമൊരുങ്ങി. 'ഓൺ ദ് ഗോ' എന്ന ഈ സംരംഭം ചെറിയ അപകടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾക്കും അപകടമുണ്ടാക്കിയത് ആരാണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കുമാണ് ലഭിക്കുക. മുതിർന്നവർ, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളുകൾ, ഗർഭിണികൾ എന്നിവർക്ക് സൗജന്യമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് 150 ദിർഹം നിരക്കിലുമാണ് പുതിയ സേവനം ലഭിക്കുക.

ഇനോക് സ്റ്റേഷനുകളിലെ കാർ റിപ്പയർ ഷോപ്പായ ഓട്ടോ പ്രോയുമായി ചേർന്നാണ് ദുബായ് പൊലീസ് എമിറേറ്റിലെ താമസക്കാർക്ക് പുതിയ എക്‌സ്‌പ്രസ് സേവനം നൽകുന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ പുതിയ സംരംഭം ഡ്രൈവർമാർക്ക് അവരുടെ കാറുകൾ പേപ്പർ വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ നന്നാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു.

ഇനോക് സ്റ്റേഷനിൽ ചെറിയ അപകട സംഭവിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം ഓട്ടോപ്രോ ഷോപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് ചെന്നാണ് സേവനം സ്വന്തമാക്കേണ്ടത്. ഇതിന് ശേഷം കേടായ വാഹനം അംഗീകൃത വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് മാറ്റും. തുടർന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി വാഹനം ഡ്രൈവറുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കും.

English Summary: Dubai Police announce new service for drivers involved in minor accidents in ENOC fuel stations