ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം : ഹജ് തീർഥാടകർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം

മക്ക∙ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചു ഹജ് തീർഥാടകർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകി ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം. തുറന്നുവച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Read also: ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇസിആർ സ്റ്റേറ്റസ് മാറ്റാനും വ്യവസ്ഥകൾ...



തീർഥാടകർ അടിസ്ഥാന ഭക്ഷണങ്ങൾ പതിവായി കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും കൈ കഴുകണമെന്നും സാധാരണ കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തു. തീർഥാടകൻ തന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അവർക്ക്‌ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും രാജ്യത്ത്‌ ലഭ്യമാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary:Ministry of Hajj and Umrah with guidelines for Hajj Pilgrims for healthy eating