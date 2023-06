പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലെത്താതെയും നിയമസഹായം; ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു

അജ്മാൻ∙ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിയമസഹായം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സി. ഉണ്ണികൃഷ്ണനും അജ്മാനിലെ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ലീഗൽ കൺസൽറ്റൻസിയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു.

വക്കാലത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പോകാതെ പ്രവാസികൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നു സി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് പരമാവധി 48 മണിക്കൂറിൽ പൂർത്തിയാക്കാം. ആവശ്യമായ രേഖകളുമായി ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ലീഗൽ കൺസൽറ്റൻസിയിൽ സമീപിച്ചാൽ തർക്കപരിഹാരത്തിനു നിയമസഹായം ലഭിക്കും.

ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ നാസർ ബിൻ ഹുമൈദ് റാഷിദ് അൽ നുഐമി, ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ലീഗൽ കൺസൽറ്റൻസി സിഇഒ ഫാത്തിമ സുഹറ, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്പി നാരായണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Kerala high court senior advocate signs MoU with Ajman legal consultancy to provide legal help to NRIs