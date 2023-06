ലഹരി മരുന്ന് കച്ചവടത്തിന് 13 വർഷത്തെ തടവിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കായിക താരത്തെ അതേ കുറ്റത്തിന് വീണ്ടും ശിക്ഷിച്ചു

ദുബായ്∙ ലഹരി മരുന്ന് കച്ചവടത്തിന് 13 വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ കായിക താരത്തെ വീണ്ടും അതേ കുറ്റത്തിന് പിടികൂടി കോടതി 15 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു.

തന്‍റെ സൽപേര് ഉപയോഗിച്ചാണ് കായികതാരം ലഹരി മരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തന്‍റെ ജിംനേഷ്യത്തിൽ എത്തുന്ന യുവാക്കളെ ഉൾപ്പെടെ ഇയാൾ ലഹരി മരുന്ന് കച്ചവടത്തിന് ഇരകളാക്കി. സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ളവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചും ലഹരി മരുന്ന് വ്യാപാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

അതിവേഗം സമ്പത്ത് നേടി ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ ലഹരി കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായും ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുള്ളതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. നിരോധിത വസ്‌തുക്കൾ കുതിരകൾക്കുള്ള പോഷകാഹാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് താരം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ദുബായ് പൊലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചതോടെ ഇയാളുടെ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടു. താരത്തിന്‍റെ ഇയാളുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോഷകാഹാര സപ്ലിമെന്റുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന വൻ തോതിലുള്ള ലഹരിമരുന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പിടിയിലായ താരം കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ക്രിമിനൽ കോടതി പ്രതിയെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു.

English Summary: Sports star released after serving 13 years in prison for drug dealing has been convicted again for the same crime