അബുദാബിയിൽ ശിലായുഗ തിരുശേഷിപ്പുകൾ

അബുദാബി∙ ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യവാസത്തിന് തെളിവായി അബുദാബിയിൽനിന്ന് പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തു. ബി.സി 300നും എ.ഡി 300നും ഇടയിലുള്ള സെമിത്തേരിയുടെ ഒരു ഭാഗവും ഖനനത്തിനിടെ കണ്ടെത്തി.

അൽഐൻ ഷാബിയ മേഖലയിൽ റോഡുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നവീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കണ്ടെത്തൽ. 20 വ്യക്തിഗത ശവക്കല്ലറകളും കേടുകൂടാത്ത കണ്ടെയ്നർ, സെറാമിക്സ്, വെങ്കല പാത്രങ്ങൾ, ഗ്ലാസ്, പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയും ലഭിച്ചവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അമ്പ്, കുന്തം, ഇരുമ്പ് ആയുധങ്ങളും ലഭിച്ചു. അൽഖറൈസ് പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി.

