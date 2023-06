വിമാന യാത്ര നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഇൻകാസ് തണൽ അടൂർ പ്രകാശിന് നിവേദനം നൽകി

ഖത്തർ∙ ദോഹയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്ര നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇൻകാസ് തണൽ പത്തനംതിട്ട കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യക്കു കൈ മാറുന്നതിനായി അടൂർ പ്രകാശ് എംപിക്കു നിവേദനം നൽകി. ഐസിബിഎഫ് സെന്ററിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ്‌ റോൻസി മത്തായി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിബു എബ്രഹാം, യൂത്ത് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ്‌ അലൻ മാത്യു തോമസ്, റോണി മേമുറിയിൽ, റ്റിട്ടു മോൻസി, ചെറിൽ ഫിലിപ്പ്, ഐ സി സി എം സി മെമ്പർ എബ്രഹാം കെ ജോസഫ്, ഇൻകാസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഹൈദർ ചുങ്കത്തറ, ഷാനവാസ്‌, ലിജോ ഇറയിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.



English Summary: Incas sent a petition to Adoor Prakashto reduce the air fare