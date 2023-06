വായനയുടെ പൈതൃകത്താളുകൾ തുറന്ന് ദോഹ പുസ്തകമേള

ദോഹ∙ രാജ്യാന്തര പുസ്തക മേളയിൽ സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പവിലിയനിലെ പുസ്തക വൈവിധ്യം മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം പ്രതിഫലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പവിലിയന്റെ പരമ്പരാഗത ഡിസൈനും സന്ദർശക ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.

ദോഹ എക്‌സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന 32-ാമത് ദോഹ രാജ്യാന്തര പുസ്തക മേളയുടെ സംഘാടകർ കൂടിയാണ് സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയം. പവിലിയന്റെ ഡിസൈൻ സവിശേഷതയും അകത്തെ പുസ്തക വൈവിധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകൾ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു.

പരമ്പരാഗത ഖത്തരി വാസ്തുവിദ്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പവിലിയൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പവിലിയനിലെ പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളുമെല്ലാം ഖത്തറിന്റെ സമ്പന്നമായ സംസ്‌കാരവും പൈതൃകവും പ്രതിപാദിക്കുന്നവയാണ്. പവിലിയനുള്ളിൽ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. സംഗീത പ്രേമികൾക്കായി ഖത്തറിന്റെ പരമ്പരാഗത സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് പുറമേ പഴയ പുസ്തകങ്ങളും കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളുമായി പ്രത്യേക വിഭാഗമുണ്ട്. അറബിക്, ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷകളിലുള്ള സാഹിത്യ രചനകൾ, കവിതകൾ, നോവലുകൾ, പൈതൃക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭാഷാ പുസ്തകങ്ങൾ, ബാലസാഹിത്യങ്ങൾ, ലളിതകല തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം പുസ്തകങ്ങളാണ് പവിലിയനിലുള്ളത്. പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല പരമോന്നത അറബ് മേൽക്കുപ്പായമായ ബിഷ്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരാഗത ഖത്തരി വസ്ത്രങ്ങളും അക്‌സസറികളും വരെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ അർജന്റീനയുടെ ക്യാംപ്റ്റൻ ലോക ചാംപ്യൻ ലയണൽ മെസ്സിയെ അമീർ ബിഷ്ത് അണിയിച്ചതിലൂടെയാണ് അറബ് ലോകത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പ്രതീകം കൂടിയായ ഈ മേൽക്കുപ്പായം ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ബിഷ്ത് ധരിച്ചാണ് അമീറിൽ നിന്ന് മെസ്സി ലോകകപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 37 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ഞൂറിലധികം പുസ്തക പ്രസാധകരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടക്കുന്ന പുസ്തക മേള ഈ മാസം 21ന് സമാപിക്കും.

English Summary: Ministry of Culture's pavilion at Doha International Book Fair adorned with traditional design.