ദോഹ∙ മോണ്‍സണ്‍ മാവുങ്കല്‍ കേസിലെ പരാതിക്കാരന്‍ യാക്കൂബ് പുറായിലിന് സഹോദരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ കടമായിട്ടാണ് ഒരു കോടി രൂപ നല്‍കിയതെന്നും കേസുമായി മറ്റൊരു തരത്തിലുമുള്ള ബന്ധമില്ലെന്നും യാക്കൂബ് പുറായിലിന്റെ സഹോദരനും ഖത്തറിലെ വ്യവസായിയുമായ സിദ്ധിഖ് പുറായില്‍. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരനെതിരെയുള്ള കേസിന് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കല്‍ ആണെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും സിദ്ധിഖ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Read also: സൗദിയിൽ ബലിപെരുന്നാൾ 28 ന്...



കേസിലെ ഇരകള്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും സിദ്ധിഖ് പുറായില്‍ ദോഹയില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ആരോപിച്ചു. ഇരകള്‍ക്ക് നഷ്ടമായ പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ അധികൃതര്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സിദ്ധിഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കെ.സുധാകരനെ പ്രതി ചേര്‍ത്തതിന് പിറകില്‍ രാഷ്ട്രീയ പക പോക്കലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും താല്‍പര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കേരളത്തിലെ നിലവിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാനുള്ള ശ്രമമാണിത്. വര്‍ഷങ്ങളായി കെ.സുധാകരനുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. ഖത്തറിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംഘടനാപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പേരില്‍ നിലവില്‍ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നതൊഴിച്ചാല്‍ തന്റെ നേതാവ് കെ.സുധാകരന്‍ തന്നെയാണെന്നും 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരമൊരു തട്ടിപ്പിന് അദ്ദേഹം കൂട്ടുനില്‍ക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും ഒഐസിസി-ഇന്‍കാസ് ഖത്തര്‍ അഡൈ്വസറി ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ കൂടിയായ സിദ്ധിഖ് പുറായില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കെ.സുധാകരനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകളിലൊന്നും മാവുങ്കല്‍ കേസ് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സിദ്ധിഖ് പറഞ്ഞു. മോണ്‍സണുമായി രണ്ട് തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോണ്‍സന്റെ മ്യൂസിയം സന്ദര്‍ശിച്ചതോടെ പ്രതിയില്‍ വിശ്വാസക്കുറവ് തോന്നിയതിനാല്‍ ഇടപാടുകളില്‍ പങ്കാളിയാകണമെന്ന അനിയന്റെ ആവശ്യം നിരസിച്ചിരുന്നു. യാക്കൂബും കേസിലെ മറ്റൊരു പരാതിക്കാരനും യാക്കൂബിന്റെ പാര്‍ട്ണറുമായ ഷമീറും ചേര്‍ന്ന് പ്രതിക്ക് കൊടുക്കാനായി പണം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു കോടി രൂപ 2 മാസത്തെ കാലാവധിയില്‍ കടമായിട്ടാണ് നല്‍കിയത്. സഹോദരന്റെ ചെക്കും എഗ്രിമെന്റും സമീറിന്റെ ഗാരന്റി ചെക്കും വാങ്ങിയിട്ടാണ് പണം നല്‍കിയതും. മോണ്‍സണ്‍ മാവുങ്കലുമായുള്ള സഹോദരന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില്‍ പലവട്ടം എതിര്‍പ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും സിദ്ധിഖ് വെളിപ്പെടുത്തി.

ആളുകളെ വീഴ്ത്താന്‍ മിടുക്കനാണ് പ്രതിയെന്ന് രണ്ട് തവണ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായും അങ്ങിനെയാണ് സഹോദരന്‍ ഈ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായതെന്നും സിദ്ധിഖ് പറഞ്ഞു. സഹോദരന് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഷമീര്‍ സിപിഎം അനുഭാവിയാണെന്നാണ് മനസിലായതെന്നും സിദ്ധിഖ് വ്യക്തമാക്കി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുകയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നതായും സിദ്ധിഖ് പറഞ്ഞു. വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ഇന്‍കാസ് നേതാക്കളായ വിപിന്‍, അബ്ബാസ്, അഷറഫ് വടകര എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Political vendetta behind the indictment of K. Sudhakaran