‘കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 20,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടി സൃഷ്ടിക്കും’

ദുബായ്∙ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 20,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ദുബായിൽ ആദ്യമായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ് മിഷ(കെഎസ് യുഎം)ന്‍റെ ഇൻഫിനിറ്റി സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പുതിയ കമ്പനികൾക്കായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇക്കോസിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഏകജാലക സംവിധാനം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ യുഎസ്എ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കും. യുഎഇയിലെ ഇൻഫിനിറ്റി സെന്ററിന്റെ പങ്കാളിയായി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ ദുബായ് ആസ്ഥാനമായ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ സ്ഥാപകൻ സിബി സുധാകരനും കെഎസ്‌യുഎം ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അനൂപ് അംബികയും തമ്മിൽ ഇതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

കേരളത്തിലെ ഒരു ‘സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംസ്കാരം’ സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളുടെ തൊഴിലന്വേഷകരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നൽകുന്നവരിലേയ്ക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ പ്രവണത വളർന്നുവരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പുതിയ തലമുറയിലെ മാറിയ മനോഭാവം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഐടി വകുപ്പ് സന്നദ്ധമാണ്. കെഎസ്​യുഎം വഴി പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ സംരംഭകരാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് യുഎഇ ഗണ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, വിദേശ കമ്പനികളിലെ മുതിർന്ന മലയാളി എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ സാന്നിധ്യവും ഐടി മേഖലയിൽ കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയിൽ കേരളം നേടിയ രാജ്യാന്തര പുരസ്‌കാരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകമാകും. കെഎസ് യുഎമ്മിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റി സെന്ററുകളുമായുള്ള പ്ലഗ്-ആൻഡ്-പ്ലേ സഹകരണത്തിലൂടെ കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇത് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും. എല്ലാത്തിനുമുപരി ഈ ലോഞ്ച്-പാഡുകൾക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാനും അവരുടെ ഡൊമെയ്ൻ വിശാലമാക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

